Benzema va porter plainte contre Zemmour, Darmanin justifie ses accusations

Accusé par Gérald Darmanin d'entretenir des liens avec les Frères musulmans, Karim Benzema a reçu ce jeudi le soutien de Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé une volonté de « diaboliser » l'attaquant français. Éric Zemmour, lui, est allé plus loin en établissant un lien direct entre les opinions du joueur et le meurtre du professeur Dominique Bernard. « Karim Benzema est un musulman qui veut appliquer la charia, et la charia prévoit le jihad, ce qui veut dire tuer Dominique Bernard ou Samuel Paty », a soutenu le président de Reconquête. Cela a incité l'avocat de Karim Benzema, Hugues Vigier, à indiquer auprès du journal Libération que son client allait porter plainte contre Zemmour pour « diffamation ».

"Je suis ministre de l’Intérieur, j’ai accès à certaines informations"

Et ce soir, sur le plateau de BFMTV, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a étayé ses propos... "La plainte déposée par ses avocats ? C’est une accusation judiciaire. Je vais laisser la réponse à la justice. Il a porté plainte. Monsieur Benzema est un très grand footballeur, il est suivi par des millions de personnes. Je constate qu’il n’a toujours pas fait un tweet pour l’assassinat de ce professeur à Arras. Il n’a pas non plus fait de tweet pour les bébés décapités, les femmes violées, les 1.300 massacrés par les terroristes islamistes en Israël. Vous savez, le frérisme est très insidieux. Ça consiste à utiliser tous les moyens de la société - le sport, la musique, l’influence sur internet – pour pouvoir faire passer un islam régoriste. C’est ça le frérisme. Je serais très heureux que Monsieur Benzema puisse tweeter sur l’assassinat du professeur d’Arras. Il est connu pour un islam extrêmement régoriste, avec des liens malheureusement avec des personnes qui se sont parfois réjouit par exemple de l’assassinat de Samuel Paty. On ne peut pas avoir une indignation sélective. Le frérisme, c’est ça, c’est utiliser malheureusement de façon insidieuse des messages sélectifs, pouvoir montrer qu’il y a par le sport, la musique et la société autre chose que la radicalisation dans un lieu de culte."

Et à lui d'ajouter... "Monsieur Benzema est Français. Mais j’ai le droit de combattre l’idée que quand on tweete sur les civils palestiniens, c’est extrêmement étonnant de ne pas tweeter sur les 1.300 morts en Israël et ne pas tweeter pour l’assassinat du professeur. Vous constaterez que c’est une sélectivité qui pose question.Cette sélectivité devrait tous nous interpeller. Les Frères musulmans utilisent de façon extrêmement intelligente la possibilité de faire passer un message profondément anti-Français. Il y a tous les jours des exemples. Certains se font avoir parce qu’ils le font tellement rapidement que c’est caricatural comme ce joueur de Nice (Youcef Atal). Ça ne choque pas plus que ça qu’un joueur professionnel qui travaille en France puisse dire ce qu’il a dit ? Si Monsieur Benzema veut montrer sa bonne foi, et qu’il est capable de tweeter pour la mort du professeur, je retirerai mes propos. Je constate qu’il a fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les Frères musulmans. Ce ne serait pas une bonne chose pour la République ? Ce serait magnifique de sa part. L’unité nationale s’en porterait mieux."

🗣 "Par contre M. Darmanin, qu'il se la ferme en fait ! Je trouve ça dégueulasse !"



😡 L'énorme coup de gueule de @RothenJerome après les propos du Ministre de l'Intérieur, qui accuse Karim Benzema d'être lié aux Frères musulmans. pic.twitter.com/MA48CmX8l3 — RMC Sport (@RMCsport) October 19, 2023

