Coupe du Roi : service minimum pour le Real Madrid contre une D4, débuts contrastés pour Arda Güler

Le Real Madrid a eu du mal à éliminer la modeste équipe d'Arandina, ce samedi soir, pour son entrée en lice en Coupe du Roi. Avec une équipe remaniée, Carlo Ancelotti ayant laissé pas mal de titulaires au repos, les Merengue ont été longtemps tenus en échec par les pensionnaires de D4, derniers de leur groupe.

Brahim Diaz a fait la différence

Arda Güler, pour ses débuts, a montré de belles qualités techniques avec son pied gauche. Positionné sur l'aile droite, il a tiré un joli coup franc et adressé un bon centre pour la tête de Nico Paz sur les meilleures occasions madrilènes de la première mi-temps. A 0-0 à la pause, face à une équipe rugueuse et bien organisée, le Real a accentué sa domination au retour des vestiaires. Il a fallu un penalty généreux accordé à Brahim Diaz et transformé par Joselu pour que l'équipe d'Ancelotti ouvre le score. Brahim Diaz, meilleur joueur sur le terrain, a doublé la mise dans la foulée. Une qualification sans briller, même si Rodrygo a ajouté un 3e but dans le temps additionnel, surtout que Nacho a permis à Arandina de sauver l'honneur en marquant contre son camp sur la dernière action du match. Prochain rendez-vous pour les Madrilènes mercredi, contre l'Atlético.

✅ Arda Güler 🇹🇷 pour son PREMIER MATCH au Real Madrid :



• 32/36 passes réussies 🎯

• 1 poteau…

• 2 occasions créées 🎯

• 1 grande occasion créée 🎯

• 2/3 dribbles réussis 🎯

• 3 duels gagnés

• 4 passes dans le dernier tier

• 3 récupérations



