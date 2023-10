Le Real Madrid accroché à Séville, Sergio Ramos n'a pas raté ses retrouvailles !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C'était le match des retrouvailles entre Sergio Ramos et le Real Madrid, ce samedi, à Sanchez Pizjuan. Et l'ancien joueur du PSG n'est pas passé à côté, loin de là. Son équipe a résisté aux assauts du club merengue et a fini par ouvrir le score grâce à un csc d'Alaba, à l'entame du dernier quart d'heure. Mais Carvajal a égalisé dans la foulée d'une tête rageuse sur un centre de Kroos. Ramos a lui aussi été décisif.

Un sauvetage devant sa ligne pour Ramos

Sur un coup-franc de Toni Kroos, fort à ras de terre devant le but, l'ancien capitaine du Real a en effet sauvé son équipe, peu avant la mi-temps. Un peu plus tôt, c'est Carvajal qui avait sauvé sur sa ligne, devant Rakitic. Nyland a été très bon dans les buts de Séville, mettant en échec à plusieurs reprises Vinicius, Rodrygo et Bellingham, en manque de réussite. Avec 24 points sur 27 possible et 8 victoires en 9 matchs, le Real visait une 9ème victoire en Liga. Raté !

