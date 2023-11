Le Real Madrid cale dans son petit derby et perd la pole

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Désireux de reprendre la tête au surprenant Girone mais également de remettre à distance le FC Barcelone victorieux la veille, le Real Madrid se devait de battre le Rayo Vallecano dans son derby de dimanche soir.

Frayeur pour Bellingham, Joselu dans un jour sans

Si les hommes de Carlo Ancelotti ont plutôt fait un bon match, c’était la soirée des vendanges au Bernabeu. Dans cette partie qui a démarré sur une frayeur avec la sortie sur civière d’un Jude Bellingham se plaignant de l’épaule mais de retour quelques instants plus tard, les Merengue se sont créés bon nombre d’occasions… sans marquer.

La faute à un Stole Dimitrievski en état de grâce dans les buts du Rayo Vallecano et à un Joselu peu inspiré et qui a fait annuler un but de Vinicius Jr à cause d’un hors-jeu. Pour une fois, la magie n’est pas venue de Jude Bellingham dans le money-time…

