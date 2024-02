Le Real Madrid continue sa croisade contre l'arbitrage !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Xavi, Joan Laporta, Diego Simeone, le président de la Fédération espagnole, celui de la Liga... Beaucoup de monde en Espagne s'est élevé contre la télévision du Real Madrid, qui critique systématiquement l'arbitre des matches des Merengue en rappelant toutes ses erreurs passées. Ce qui créé une forme de conditionnement influençant forcément le sifflet. De quoi conduire à l'interruption du programme ? Pas du tout !

"Les erreurs se répètent toujours dans la même direction"

Vendredi, Real Madrid TV s'est déchaîné à l'encontre de José Maria Sanchez Martinez, qui dirigera le derby de dimanche soir. "Les erreurs se répètent toujours dans la même direction, a dit le présentateur. Elles coûtent des points, des éliminations et des titres. La balance de la justice penche d'un côté en raison de deux agressions impunies. La saison passée, Vinicius avait failli être blessé à Villarreal par Albiol et Parejo. Le Brésilien avait toujours été taclé de façon criminelle par Maffeo à Majorque. A chaque fois avec José Maria Sanchez Martinez." Des commentaires choquants et qui donnent raison aux détracteurs de la chaîne !

