Nouvelles révélations sur la Super League

La Super League tient son lot de surprise. La COPE a révélé que la Super League allait démarrer pour la saison 2025/2026. Les organisateurs comptent “bien faire les choses” et prendre leur temps. La Super League prévoit des revenus atteignant les 15 milliards sur une période de trois ans. L'objectif serait ainsi de redistribuer 400 millions d'euros par an à un fonds de solidarité pour le football amateur et la formation, là où l'UEFA ne verse que 200 millions aujourd'hui. La compétition doit être diffusée gratuitement sur la plateforme UNIFY.

💥 Informa @AranchaMOBILE



💸 La Superliga tiene garantizados 15mil M de € para tres temporadas, de inversores europeos y americanos



✅ De 5mil M anuales, 400 van al fondo de solidaridad para el fútbol modesto y formativo



👉 La UEFA reparte 200 millones



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/jBnhr9dSmh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 26, 2023

