PSG, Real Madrid : Neymar et Vinicius au coeur d'une énorme polémique au Brésil

Neymar, Vinicius Jr et Richarlison s'attirent les foudres de la presse auriverde ce samedi. Alors que la Seleção a été tenue en échec par le Vénézuela jeudi (1-1), dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, les trois joueurs auraient organisé une fête dans une luxueuse propriété de Cuiabá, la veille de la rencontre.

Une fête avec des filles, la veille d'affronter le Vénézuela

Le compte Garoto do Blog, et le présentateur brésilien Matheus Baldi, ont publié sur Instagram un audio WhatsApp d’une des participantes de cette soirée. Elle indique que chacun des trois joueurs a eu une partenaire attitrée lors de la soirée. Neymar serait resté avec Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr avec Leticia Sogiro et Richarlison avec Rita Lopes», précise Matheus Baldi. Pour rappel, Neylar vient tout juste d'être papa...

