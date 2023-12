Real Madrid : Ancelotti annonce une pluie de bonnes nouvelles !

Vinicius, Arda Güler, Eduardo Camavinga et Dani Carvajal seront de retour. Ce lundi, Carlo Ancelotti a annoncé que ces joueurs seront bientôt tous de retour sur les terrains. Arda Güler découvrira la pelouse du Real Madrid pour la première fois après la trêve. Vinicius et Camavinga fouleront la pelouse du Bernabeu début 2024.

Blessé au mollet il y a deux semaines, Dani Carvajal, lui, retrouvera “probablement” la Casa Blanca dès le prochain match face à Alavés.

🚨⚪️ Ancelotti: “Vinicius, Camavinga and Arda Güler will all be back after the holidays”.



“They are finally almost ready. Carvajal will be probably ready to play vs Alavés”. pic.twitter.com/gB2r21Q1M2