Real Madrid, Al-Ittihad : Darmanin persiste et signe contre Benzema

Le match n'est donc pas terminé. Et on sait pas, en revanche, si il ne va pas se poursuivre sur le terrain judiciaire. Karim Benzema, l'attaquant d'Al-Ittihad, avait, comme vous le savez, soutenu la population de Gaza, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, en plein conflit israélo-palestinien. Provoquant, du même coup, la condamnation du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui assurait que le joueur était en lien avec les Frères Musulmans.

Réagir au tweet d'un footballeur

Un propos qui n'était pas passé et notamment auprès de l'avocat du joueur, qui menaçait alors de porter plainte pour diffamation. Hier, cette fois, lors d'un réception à l'Ambassade de France d'Abou Dabi, Mr Darmanin en a remis une couche. "On peut se demander ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique et que, quand il le fait, il le fait de façon sélective. Je pense personnellement que ça cache quelque chose et ne pas le voir, c’est être naïf. On peut se demander pourquoi le ministre de l’Intérieur réagit au tweet d’un footballeur, mais, quand il touche 20 millions de personnes, je pense que c’est mon rôle de dénoncer cela."

A suivre....

