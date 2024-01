Real Madrid : Alméria crie au scandale

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Tous ceux qui pensaient que la VAR signifierait la fin des arbitrages maison ont dû se rendre à l'évidence en regardant le match Real Madrid-Alméria : c'est faux. La prestation de Francisco Hernandez Maeso, qui a pourtant consulté l'arbitrage vidéo à chaque décision importante, a été catastrophique. Il a permis aux Merengue de revenir à 1-2 en leur accordant un pénalty pour une main involontaire, il a refusé le but du 1-3 aux Andalous pour une faute pas intentionnelle au préalable et, enfin, il a accordé l'égalisation à Vinicius Jr malgré une main !

"Quelqu'un a décidé que nous n'avions pas le droit de gagner ici"

C'était forcément trop pour Alméria, bon dernier de Liga qui ne méritait pas de perdre ce soir. Son défenseur Marc Pubill a déclaré au micro de DAZN : "Je pense que quelqu'un a décidé que nous n'avions pas le droit de gagner ici au Bernabeu aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé. Je n’ai plus rien à dire". Son entraîneur, Gaizka Garitano, a dit pour sa part : "Tout le monde a vu ce qui s'est passé et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive ici, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise". Pour sa part, Carlo Ancelotti a assuré que toutes les décisions étaient correctes...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🤐 Garitano, prudente, pero apunta: "Aquí este partido lo ve todo el mundo y a mí no es la primera vez que me pasa esto hoy aquí, qué queréis que diga" #RealMadridAlmería #LaLiga pic.twitter.com/s9tBwTXvJW — MARCA (@marca) January 21, 2024

Podcast Men's Up Life