Real Madrid - Alméria dégénère, une plainte déposée !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Deux jours après, le soufflé n'est pas prêt de retomber concernant l'arbitrage de Real Madrid-Alméria (3-2). Il faut dire que la divulgation des échanges entre l'arbitre de la rencontre, Hernandez Maeso, et le VAR, Hernandez Hernandez, a contribué à mettre de l'huile sur le feu. Mais comment ces écoutes ont-elle pu se retrouver sur la voie publique ? C'est la question que s'est posée la Fédération espagnole, qui gère l'arbitrage, et faute de réponse satisfaisante, elle a décidé de porter plainte !

Une plainte auprès de la Guardia Civil

La RFEF a publié un communiqué dans lequel on peut lire : "La Fédération a déposé mardi une plainte auprès de la Garde civile après la publication de certains audios du système VAR, totalement professionnels et privés, correspondant au match entre le Real Madrid et Alméria. La RFEF, qui maintient une enquête interne ouverte après l'événement susmentionné, considère extrêmement grave que ce matériel audiovisuel ait été extrait et espère qu'une réponse sera trouvée dans les plus brefs délais pour clarifier les responsabilités. De plus, les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité de toutes les communications".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨🚨Déclaration officielle de la RFEF :



« La Fédération royale espagnole de football a déposé mardi une plainte auprès de la Garde civile après la publication de certains audios du système VAR, totalement professionnels et privés, correspondant au match entre le Real Madrid CF… https://t.co/FBMNlr8faI — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) January 23, 2024

Podcast Men's Up Life