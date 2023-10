Real Madrid : Ancelotti confirme pour Bellingham et défend le boycott de son président

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Le groupe

"Pour le poste de latéral gauche, Mendy a un avantage car il est reposé. Bellingham ? Il va bien et jouera. Aujourd'hui, il va s'entraîner. On verra pour le onze de départ, de toute façon chaque joueur accepte les choix et ne demande pas d'explications."

Le poids du match

"Tout le monde sait parfaitement ce qu'est un match comme celui-ci, qui n'est pas seulement un match espagnol, mais l'un des plus importants au monde."

Un Clásico sans président

"Notre président ne sera pas de la partie ? Ce que je sais, c'est que les décisions prises par le président sont pour le bien du club. Tout ce qu’il décide est pour le bien du club."

Le FC Barcelone

"La composition du Barça ? L'important pour moi c'est que Bellingham joue. Leurs jeunes joueurs ? Oui, ils sont très bons en effet."

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

