Real Madrid - Majorque : Ancelotti donne une info Mercato et une pluie de bonnes nouvelles !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid va récupérer ses blessés pour accueillir Majorque demain en Liga (19h15). « Vinicius Jr, Carvajal et Arda Güler sont finalement de retour, a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Camavinga et Mendy reviendront très bientôt. Peut-être dès la semaine prochaine. Ma prolongation ? Je suis très heureux d’avoir prolongé, c’était simple et rapide. Je suis heureux de continuer en tant qu’entraîneur du Real Madrid pour deux années supplémentaires. »

Pas de recrue en charnière

Au sujet du mercato, l’entraîneur du Real Madrid a fermé la porte à l’arrivée d’un défenseur central cet hiver. « A l’heure qu’il est, nous n’envisageons pas de recruter un autre axial, a-t-il ajouté. Nous avons Nacho et Rüdiger et Tchouaméni et Carvajal peuvent également dépanner à ce poste donc nous ne signerons personne dans ce secteur en janvier. »

🎙| Ancelotti: "Arda Güler is back to his level. He will help us a lot." — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 2, 2024

Podcast Men's Up Life