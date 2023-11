Real Madrid : Ancelotti se fait insulter par une légende du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

L'avenir de Carlo Ancelotti est beaucoup plus flou aujourd'hui qu'il y a trois mois. En juillet, il était quasiment certain que l'Italien honorerait sa dernière année de contrat avec le Real Madrid puis qu'il prendrait en main la sélection du Brésil avec l'objectif de remporter la Coupe du monde 2026. Mais depuis, les Merengue ont débuté la saison pied au plancher et la possibilité de le voir prolonger est réelle. Ce serait même la priorité de Florentino Pérez.

"Qu'il aille se faire f... Ancelotti !"

En tout cas, au Brésil, l'Italien ne fait pas l'unanimité. Notamment auprès de la légende Romario, ancien du FC Barcelone qui n'a jamais eu la langue dans sa poche. Invité à commenter la possible arrivée d'Ancelotti dans une interview au blog Panorama Esportivo, l'ex-attaquant a déclaré : "Qu'il aille se faire f... Ancelotti ! Je veux que Fernando Diniz reste jusqu'au bout. Je veux féliciter le président de la CBF pour son choix de lui faire confiance. C'est le meilleur entraîneur que nous avons au Brésil. Il n'a pas encore eu le temps de faire en sélection ce qu'il réalise si bien en club, à savoir réunir les joueurs autour de lui et les emmener dans la direction qu'il a choisie. Pour l'instant, il fait ce qu'il peut. Il a fait un nul et perdu lors de ses deux derniers matches mais personne ne gagne tout le temps". Préférer Fernando Diniz à Carlo Ancelotti, il fallait oser mais Romario a toujours été très à l'aise dans le contre-pied !

