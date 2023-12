Real Madrid : Ancelotti sort du silence après sa prolongation

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Après un feuilleton de plusieurs mois, Carlo Ancelotti, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid et ardemment courtisé par le Brésil, a finalement prolongé l'aventure avec le club madrilène. L'entraîneur italien a signé un nouveau bail de deux ans et est désormais lié avec la Maison Blanche jusqu'en juin 2026.

"Aujourd'hui est un jour heureux"

En story de son compte Instagram, Carlo Ancelotti a réagi à sa prolongation chez les Merengue où il a partagé sa joie de poursuivre son aventure commune avec le Real Madrid. "Aujourd'hui est un jour heureux. Le Real Madrid et moi continuons notre chemin ensemble à la recherche de nouveaux et plus grands succès. Merci à tous et à Hala Madrid !", a confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain sur le réseau social.

📲 Ancelotti sur Instagram :



« Aujourd'hui est un jour heureux. Le Real Madrid et moi continuons notre chemin ensemble à la recherche de nouveaux et plus grands succès. Merci à tous et à Hala Madrid ! » ✅🤍#RealMadrid pic.twitter.com/EYwAJhF52l — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) December 29, 2023

Podcast Men's Up Life