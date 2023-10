Real Madrid : Ancelotti va doublement mettre Zidane dans le rétro

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Carlo Ancelotti vit sa cinquième saison sur le banc du Real Madrid. Après un premier passage réussi entre 2013 et 2015, il connaît une deuxième expérience encore plus réussie et qui devrait prendre fin en juin, à la fin de son contrat. A ce moment-là, il devrait prendre la direction de la sélection brésilienne. D'ici là, il aura l'occasion de devancer Zinédine Zidane à deux reprises dans les divers classements des meilleurs entraîneurs de la Maison Blanche.

Zidane pourrait reprendre la 2e place dès 2024...

La première fois que l'Italien devancera le Français, ce sera au nombre de matches dirigés. Pour l'instant, Ancelotti en est à 247 et Zidane à 263. Encore 17 rencontres et l'actuel coach du Real s'emparera de la 2e place du classement des techniciens merengue les plus assidus, loin derrière Miguel Munoz, pilier des années 60 (605 matches dirigés). Plus important, Ancelotti pourrait égaler voire devancer Zidane au nombre de trophées remportés. L'ancien Milanais en est à 10, l'ex-Juventino à 11. Mais même si Don Carlo venait à le devancer, ZZ pourrait prendre sa revanche très prochainement puisqu'il est question qu'il lui succède l'été prochain...

