Real Madrid : Bellingham a fissuré le vestiaire du FC Barcelone

Le scénario du Clasico, samedi, était rêvé pour le Real Madrid. Le FC Barcelone qui ouvre prématurément le score, qui voit les poteaux repousser des frappes à deux reprises et qui finit par s'incliner, provoquant un gros coup de gueule d'Ilkay Gündogan, c'est parfait. Trois points pris au nez et à la barbe du grand rival, plongé dans la crise, les supporters merengue en rêvaient, Jude Bellingham l'a fait. Mais du côté des Blaugranas, la crise n'aura pas duré bien longtemps...

Le vestiaire barcelonais s'est expliqué

Le quotidien Sport révèle qu'une réunion entre joueurs et entraîneurs a eu lieu dès dimanche, au lendemain de la défaite. Tout le monde a pu dire ses vérités et il apparaît que les joueurs sont sur la même longueur d'ondes : oui, le résultat est décevant ; oui, le Barça a mal joué le coup après l'égalisation mais il ne faut pas tout jeter. La première heure a été largement à l'avantage des Blaugranas. Les regrets portent sur le manque de réussite avec les deux poteaux et sur le grand nombre de blessés car, quand Ancelotti a pu faire entrer Modric, Xavi, lui, n'avait pas de Pedri ou de De Jong pour réguler le jeu. Les Barcelonais sont conscients de leurs lacunes mais aussi de leurs qualités et ils estiment être sur la bonne voie malgré la défaite dans le Clasico.

