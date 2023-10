Real Madrid : Bellingham rafle une première récompense

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le but de la victoire à la dernière seconde contre Getafe (2-1) le 2 septembre, la même chose face à l'Union Berlin (1-0) le 20 : ces deux faits d'arme ont suffi à Jude Bellingham pour être désigné meilleur joueur du Real Madrid pour le mois écoulé. Et ce même si l'Anglais a semblé parfois un peu en dedans après un mois d'août exceptionnel. Il n'empêche que le joueur arrivé du Borussia Dortmund cet été connaît des débuts rêvés dans la Maison Blanche et que ce trophée le confirme.

Il a déjà posé sa candidature pour octobre

D'ailleurs, Bellingham a déjà posé sa candidature pour octobre avec son but sensationnel à Naples (3-2) mardi soir. Parti du rond central, l'Anglais s'est faufilé entre quatre adversaires avant de marquer d'une frappe enroulé. Et le meilleur est peut-être à venir puisqu'il y aura le Clasico à Montjuic le 28...

🚨OFFICIEL | Jude Bellingham est élu joueur du mois de septembre au Real Madrid : pic.twitter.com/AVVIJn3PCu — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) October 6, 2023

