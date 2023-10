Real Madrid : Benzema déjà de retour au Bernabeu ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Parti cet été à Al-Ittihad, Karim Benzema n'a pas pu faire des vrais adieux au public du Bernabeu. Cela parce que son avenir était encore incertain au moment où la saison se terminait. Il était question que l'attaquant de 35 ans prolonge une dernière fois, en attendant que Kylian Mbappé ou un autre grand joueur débarque à l'horizon 2024. Mais le Lyonnais a préféré mettre le cap sur l'Arabie Saoudite.

Il doit recevoir un hommage mérité du Bernabeu

Néanmoins, la Maison Blanche aurait dans l'idée d'organiser un match amical avec Al-Ittihad dans les prochains mois afin que Karim Benzema reçoive l'hommage qu'il mérite des supporters merengue. Pendant 14 saisons, le natif de Bron a disputé 648 matches, inscrivant 354 buts et délivrant 165 passes décisives. Il a surtout tout gagné, notamment 5 Champions League, autant de Supercoupes d'Europe et de Mondiaux des Clubs, ainsi que 4 Ligas et le Ballon d'Or 2022, ce qui en fait l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid.

🚨💣 | Al-Ittihad 🇸🇦 pourrait se rendre un jour au Santiago Bernabéu pour que Benzema 🇫🇷 reçoive L’HOMMAGE qu’il mérite dans ce Stade. @jfelixdiaz #RealMadrid ✅🤍



On espère trop que ça se fasse 🙌

