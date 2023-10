Real Madrid : Benzema insulté publiquement après un message bienveillant

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Une semaine après les attaques meurtrières du Hamas en territoire hébreux, le monde se déchire sur la question israélo-palestinienne. Chaque prise de position d'nue personnalité publique est scrutée à la loupe pour déterminer dans quel camp elle se trouve, étant entendu que la neutralité n'est plus de mise après une telle horreur. Et même lorsque des messages s'adressent aux victimes innocentes de ce conflit, ils peuvent entraîner des réactions épidermiques et démesurées, comme peut en témoigner Karim Benzema.

"Tu es un gros fils de p... !"

Sur les réseaux sociaux, l'attaquant d'Al-Ittihad a écrit : "Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants". L'ancien du Real Madrid a pris grand soin de ne pas citer Israël, il s'est contenté de mettre en avant le drame humanitaire qui se joue dans la bande de Gaza et que la communauté internationale souligne également. Mais cela lui a valu une réponse insultante d'un ancien international israélien, Dudu Aouate, qui a écrit dans plusieurs langues : "Tu es un gros fils de p... !". Une preuve comme une autre que ce conflit qui dure depuis 75 ans a pris une dimension inédite et volcanique depuis l'attaque du Hamas...

Le calendrier du Real Madrid pour la saison 2023-24

אתה בן זונה גדול !



Tu es un gros fils de pute !



You are a big son of a bitch!



أنت ابن كبير للعاهرة!



Eres un hijo de puta



🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4 — DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023

Podcast Men's Up Life