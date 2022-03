Real Madrid : bonne nouvelle pour Benzema, ça balance dur sur Hazard !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Karim Benzema est un joueur indispensable au Real Madrid. Sans l’attaquant français, le club madrilène a lourdement chuté contre le FC Barcelone à domicile (4-0). Cependant, quelques jours après le match, une bonne nouvelle tombe pour le buteur madrilène.

Selon Marca, Karim Benzema devrait faire son retour dans la composition du Real lors du match contre le Celta Vigo, le 2 avril prochain. Ce qui devrait aussi être le cas pour le latéral français Ferland Mendy.

