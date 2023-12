Real Madrid : coup de théâtre pour le remplaçant désigné d’Ancelotti !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors que certains le voient déjà comme le « Pep Guardiola » merengue, Xabi Alonso est encore loin d’un retour au Real Madrid pour s’asseoir sur le banc de son club de cœur. En effet, s’il est cité comme le remplaçant idéal de Carlo Ancelotti au sein de la maison blanche, le coach du Bayer Leverkusen – auteur d’un début de saison exceptionnel avec son club – se voit pas à Madrid en 2024 selon OK Diario.

Xabi Alonso n’est pas pressé de quitter le Bayer Leverkusen

Non seulement le technicien basque aux 236 matchs avec le Real Madrid estime qu’Ancelotti prolongera bel et bien son contrat au Real Madrid au-delà de juin 2024 mais Xabi Alonso pense aussi que ce n’est pas le meilleur moment pour lui de revenir chez les Merengue. Au Real, on ne veut d’ailleurs pas encore le voir comme une option immédiate.

A 42 ans, le natif de Tolosa ne ressent pas l’urgence de quitter le Bayer Leverkusen où il prend beaucoup de plaisir à diriger l’équipe la plus joueuse d’Europe. Outre le Real Madrid, la Real Sociedad (s’il pred Imanol Alguacil l’été prochain), le Bayern Munich et Liverpool suivent avec attention l’évolution du jeune coach Xabi Alonso.

