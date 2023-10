Real Madrid : coup dur confirmé pour Zidane pour son avenir, l'OM se frotte les mains !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinédine Zidane n'a toujours pas retrouvé de nouveau challenge et ferait d'un troisième passage sur le banc merengue l'une de ses priorités pour son avenir.

Le Real Madrid a d'autres plans que Zidane pour l'après-Ancelotti !

Mais confirmant la tendance de ces dernières semaines, le quotidien espagnol, AS, a annoncé que c'est l'actuel coach du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui serait le candidat numéro 1 pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid l'été prochain. Zinédine Zidane ne serait même pas un plan de secours pour la Casa Blanca puisque c'est Álvaro Arbeloa qui serait le plan B et Raúl le plan C. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui rêve d'attirer un jour l'ancien numéro 10 des Bleus sur son banc.

