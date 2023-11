Real Madrid : Endrick marche déjà sur les traces de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Recruté pour 37,5 M€ l'hiver dernier par le Real Madrid, Endrick a d'abord inquiété les Merengue, lui qui marquait peu avec Palmeiras. Puis, ils se sont énervés de le voir jouer moins souvent lors du championnat paulista. Mais depuis le début du Brasileirao, la pépite est là et elle fait des étincelles, comme il y a deux jours, quand elle a mené la révolte de Palmeiras, mené 0-3 mais finalement vainqueur 4-3 de Botafogo, avec un doublé. Grâce à ce succès chez le leader, le grand club de Sao Paulo peut rêver du titre de champion (il n'a plus que trois points de retard mais un match en plus).

10 buts en championnat à 17 ans

Avec son doublé contre Botafogo, Endrick a atteint la barre des 10 buts en championnat brésilien (7 cette saison, 3 la précédente). A seulement 17 ans. Ils n'étaient que deux jusque-là à avoir réussi pareil exploit : Reinaldo, meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Mineiro, et Ronaldo. Le Fenomeno a réussi cette performance en... deux mois, bien aidé par un quintuplé contre Bahia. Il avait alors tout juste 17 ans et avait eu besoin de 12 matches. Endrick, lui, en a eu besoin de 31. Mais la performance est notable et doit combler le Real Madrid, tout heureux d'avoir misé sur le bon cheval.

