Real Madrid, FC Barcelone : les nouvelles règles de la Super League sont connues !

Le football va connaître un très grand cap. La Super League approche un plein vent, ses règles ont d’ailleurs été annoncées en détails par ses promoteurs, voici ce qu’il faut en retenir.

Un format inédit

La nouvelle compétition inclut trois ligues de football, avec les divisions Star League et Gold League comptant 16 clubs chacune, et la Blue League en comptant 32. Les clubs jouent un minimum de 14 matchs par saison, en format aller-retour. Des phases à élimination directe en fin d'année déterminent les champions et les promotions. Les montées et descentes annuelles se basent sur le mérite sportif, et l'accès à la compétition est déterminé par les performances nationales. Cette structure s'applique aussi au football féminin. Un format complexe, qui laisse perplexe encore beaucoup de fans.

