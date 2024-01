Real Madrid : Griezmann vaut à deux Merengue de se faire incendier

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Quatre jours après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne en écrasant le Barça (4-1), le Real Madrid s'est fait éliminer de la Coupe du Roi, dont il était le tenant, par l'Atlético (2-4 a.p.). Alors que 99% des clubs de la planète se satisferaient d'avoir garni un peu plus leur vitrine, la Maison Blanche, elle, ne retient que l'échec d'hier au Metropolitano. Et essaye d'en tirer des enseignements. Deux joueurs sont principalement dans le viseur : Vinicius Jr et Aurélien Tchouaméni, accusés d'avoir mal joué mais surtout d'avoir très mal défendu sur le but d'Antoine Griezmann.

"Vinicius et Tchouaméni n'ont jamais vraiment démarré leur match"

"La prolongation a confirmé que Vinicius et Tchouaméni n'ont jamais vraiment démarré leur match au Metropolitano, peut-on lire sur Bernabeu Digital. Personne n'a compris ce qu'a fait le Brésilien sur le but du 3-2 et encore moins ce qu'a fait le Français. Au lieu de tout faire pour arrêter Griezmann, l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, les deux ont attendu que le but arrive." Si l'ailier brésilien n'est pas réputé pour son habileté défensive, c'est le contraire pour l'international tricolore, ce qui lui vaut de sérieuses critiques de l'autre côté des Pyrénées.

