Real Madrid : Güler, Diaz, Ancelotti distribue les bons points

En Coupe, c'est bien connu : l'essentiel est de se qualifier. Et c'est ce qu'a fait le Real Madrid, hier soir, pour son apparition en Coupe d'Espagne face à la formation de Arandina. Un succès sur le score de 3-1 et un entraîneur, Carlo Ancelotti, qui a distribué les bons points à certains de ses joueurs. Propos retranscrits par le site Real-France.

Güler, du caractère

"Arda Güler a fait une heure à un bon niveau. Évidemment, il n'est pas au niveau physiquement mais il a montré sa qualité. Il l'a montré en première période. J'ai déjà dit qu'il fallait être patient avec lui. Il a de la personnalité, du caractère. C'est une bonne chose. C'est bien d'avoir de la qualité au bout du pied mais il est aussi important d'avoir du caractère pour jouer au Real Madrid. Brahim Diaz ? Il a manqué beaucoup de passes mais il a été déterminant. Il a forcé un pénalty, il a marqué le second but et fait la passe sur le troisième. En première, on a raté beaucoup de passes de manière générale mais on a été bien meilleurs en deuxième."

