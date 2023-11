Real Madrid, PSG : un problème se pose déjà entre Bellingham et Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Vainqueur du trophée Kopa lors de la cérémonie du Ballon d'Or lundi, Jude Bellingham a fait part à L'Equipe de son ambition pour les cinq prochaines années : "Dans cinq ans, j'espère avoir gagné cinq Ligue des champions, l'Euro et peut-être la Coupe du monde". Le milieu anglais a ensuite expliqué qu'il était d'un naturel très ambitieux, ce qui n'a pas manqué de lui causer des problèmes au Borussia Dortmund, où son exigence avait fini par lui valoir la rancœur de ses partenaires.

En sélection, Mbappé mène 1-0 face à Bellingham

Cette ambition n'est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG est lui aussi du genre à vouloir tout gagner et à le clamer haut et fort. S'il s'engage avec le Real Madrid l'été prochain, il pourra partager le rêve de Bellingham de remporter les cinq prochaines C1. En revanche, pour ce qui est de l'Euro et de la Coupe du monde, il y aura au minimum un déçu. Rappelons que Kylian Mbappé mène 1-0 dans ce duel au sommet entre ambitieux puisque la France a éliminé l'Angleterre (2-1) en quarts de finale de la Coupe du monde 2022...

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 voit les choses en grand pour les 5 prochaines années ! 🤩



Est-il le concurrent de Kylian Mbappé et Erling Haaland pour le Ballon d'Or ? 🤔 pic.twitter.com/yTulUly8U3 — Foot Mercato (@footmercato) November 1, 2023

