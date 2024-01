Real Madrid : la provocation ultime de Vinicius après son but polémique

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Parmi les nombreuses polémiques arbitrales ayant jalonné le match entre le Real Madrid et Alméria (3-2) hier, il y a le but de Vinicius Jr. A la 67e minute, le Brésilien a repris de l'épaule un centre venu de la droite pour égaliser à 2-2. Pour les Andalous, c'était du bras. Mais l'arbitre, qui a consulté la VAR, a validé cette réalisation. Et son auteur n'a pas manqué de s'en réjouir sur les réseaux sociaux.

"Je fais tout le temps ça sur la plage de Copacabana"

Sur X, Vinicius Jr a écrit : "Grand but ! Je fais tout le temps ça sur la plage de Copacabana". C'est sans doute vraie mais les règles du beach soccer ne sont pas forcément les mêmes que celles du football. En outre, ces propos ressemblent d'autant plus à une provocation que, depuis hier, de nombreux clubs, à commencer par Alméria et le FC Barcelone, pointent du doigt l'arbitrage à sens unique du match des Merengue hier...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana 😮‍💨 https://t.co/RRojbgTgIs — Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

Podcast Men's Up Life