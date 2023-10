Real Madrid : la réponse salé de Bellingham aux critiques après le Clasico

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Samedi, Jude Bellingham a fait pencher la balance du Clasico du côté du Real Madrid. Alors que le FC Barcelone menait 1-0, qu'il avait frappé les montants à deux reprises, l'Anglais a sorti les Merengue du pétrin en égalisant d'une grosse frappe de 25 mètres puis en donnant la victoire à ses couleurs en étant à l'affut sur un centre contré d'un partenaire. Certains ont estimé qu'une fois de plus, le milieu avait eu de la réussite. Lui a une vision différente de la chose :

"Chacun se créé ses occasions et je l'ai fait sur ce second but"

"J'imagine que tout le monde va dire que le deuxième but est facile à marquer mais alors que tous les autres joueurs s'étaient arrêtés, moi j'étais en mouvement. Chacun se créé ses occasions et je l'ai fait sur ce second but. Mais il est évident que le premier est bien plus beau." Quand bien même les deux réalisations auraient été laides, la réussite de Bellingham depuis son arrivée à Madrid est telle qu'elle n'a rien à voir avec de la chance !

