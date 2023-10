Real Madrid : le jour où Bellingham a mis un râteau monumental au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

De Jude Bellingham, on sait que dans son enfance, il était plutôt supporter du FC Barcelone. Mais ce qu'on ne savait pas et que l'ancien recruteur chez les jeunes Bojan Krkic sénior vient de révéler à la Cadenar SER, c'est que la star du Real Madrid aurait pu s'engager avec les Blaugranas lorsqu'il était Birmingham ! Le milieu avait alors 17 ans, il jouait dans son club formateur et s'apprêtait à signer au Borussia Dortmund. La suite, c'est Krkic sénior qui la raconte :

Son père a mis une crampe au recruteur du Barça !

"J'avais rendez-vous à Londres avec Mark, le père de Bellingham, qui était dans la police secrète anglaise. Mais il ne s'est pas présenté. Je sais qu'il a fait le coup à de nombreuses personnes. Son excuse a été que nous avions recruté un jeune Anglais d'Aston Villa ou de West Bromwich et que son fils ne pouvait pas jouer avec quelqu'un ayant une qualité aussi limitée." Le joueur en question, Louis Barry, évolue désormais à Stockport, en Troisième division anglaise...

