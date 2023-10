Real Madrid, LOSC : Hazard s'exprime pour la première fois après sa retraite

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Ce soir, quelques jours seulement après avoir annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, Eden Hazard retrouvait les terrains. C'était à Calais, avec le Variétés Club de France, face à une équipe de personnalités. Le Belge s'est bien amusé, trouvant le chemin des filets et étant passeur décisif, notamment pour Robert Pirès. Après la partie, il a accordé une interview à La Voix du Nord, dans laquelle il a dit ne pas regretter sa décision, lui qui n'a que 32 ans.

"Pour l’instant, je ne regrette pas"

"Non, pour l’instant je ne regrette pas. Je suis content de ce que je fais en ce moment, je prends du temps pour moi. Le foot va me manquer, bien évidemment, parce que c’est ce que j’ai fait toute ma vie. Mais je suis content, je regarde à la télé. J’ai les enfants qui jouent au foot donc je ne serai jamais très loin. Dans la vie, il y a des choses qu’on ne peut pas toujours expliquer, c’est comme ça. Je suis content de la décision que j’ai prise, je suis en paix avec moi-même. Je ne vais pas dire que ça a été difficile, mais ce n’est jamais facile de prendre une décision comme ça. Maintenant, j’y avais réfléchi depuis quelque temps déjà, donc c’est beaucoup plus simple. J’ai tellement de choses à faire en dehors du foot que la décision a été prise plus facilement. J’ai des gens autour de moi qui en ont conscience et c’est pour ça que j’ai pris cette décision."

« Je suis content de ma décision, je suis en paix avec moi-même. » Eden Hazard s’est confié quelques minutes avant le premier match de sa nouvelle vie.

