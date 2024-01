Real Madrid : Pérez a lancé une nouvelle mode au Mercato

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Les jeunes joueurs font la loi du mercato. Le football d’aujourd’hui est dicté par les prospects à fort potentiel, les clubs se les arrachent à prix d’or, dans le but d’obtenir le nouveau Messi. Le Real Madrid est un des principaux artisans de ce genre de manœuvres. Les Merengue recrutent jeunes, pour ne pas avoir à payer le prix d’or et pour les garder très longtemps. À l’image de Rodrygo, Vinicius et plus récemment Endryck, le Real Madrid est très actif lorsqu’il s’agit de recruter des joueurs, parfois mineurs. Les autres clubs l’ont compris, c’est une méthode qui marche.

Le Barça et Manchester City s’y mettent

Les Catalans et les Citizens n’ont pas résisté au phénomène de mode, eux aussi sont très actifs sur certains marchés, dans le but de scruter les performances des jeunes prospects. Le Barça s’est récemment procuré Vitor Roque (17 ans), tandis que Manchester City a attiré Echeverri (18 ans) de River Plate. Le phénomène peut également se vérifier avec Bayern et Alphonso Davies ou le PSG et Lucas Beraldo ou Moscardo, récemment arrivés du Brésil, un championnat rempli de ce type de joueur.

