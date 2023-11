Real Madrid : Pérez va signer un chèque de plus d’un milliard d’euros !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis 2019, le stade Santiago-Bernabeu est en travaux pour en faire l'un des plus beaux de la planète. Sa toiture a été refaite pour pouvoir être totale en cas de mauvais temps, sa pelouse est devenue rétractable et sa façade a été intégralement repensée. Quand il sera opérationnel, en 2024, ce sera un vrai bijou. Pour sa beauté, mais aussi pour le prix qu'il aura coûté. Car, entre la crise du covid qui a allongé le temps des travaux et la hausse du tarif des matières premières en raison des différents conflits mondiaux, la facture n'a cessé de s'élever pour le Real Madrid !

Au total, 1,160 milliard d'euros à rembourser !

C'est simple : hier jeudi, Florentino Pérez a fait valider par les socios un troisième emprunt de 360 M€ afin de pouvoir mener les travaux à leur terme ! Selon AS, la facture totale est de 1,160 milliard d'euros ! En 2019, le Real avait contracté un premier emprunt de 575 M€, avant un deuxième de 225 M€ en 2021. Avec ce dernier, la douloureuse dépasse donc le milliard, sans les intérêts ! Mais, pas de panique, la direction madrilène prévoit des rentrées d'argent supérieures à 300 M€ annuels à compter de la saison prochaine, quand le nouveau Bernabeu sera totalement opérationnel.

