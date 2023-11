Real Madrid, PSG : grosse inquiétude pour Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Laissé libre par le PSG cet été, Sergio Ramos est revenu au FC Séville, son club formateur. Pour l'heure, l'ancien capitaine de la Roja et du Real Madrid a disputé 7 matches sur 14, mais il vient de se blesser au mollet droit.

Absence indéterminée

Dans un premier temps, il était question d'une absence jusqu'à la prochaine trêve internationale. Ramos (37 ans) ratera les matches face au Celta et Arsenal, et le derby contre le Betis. Mais ce vendredi, AS révèle que le FC Séville redoute une indisponibilité plus longue car Ramos a déjà connu de gros soucis avec son mollet droit. Aucune date n'a encore été fixée pour son retour sur les terrains.

