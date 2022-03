Real Madrid – PSG : Sergio Ramos espéré, les Socios veulent lui rendre hommage

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Toujours à l'entraînement individuel selon le bulletin médical publié par le PSG hier, Sergio Ramos n'a qu'assez peu de chance de disputer le choc de Ligue des Champions (8e de finale retour) face au Real Madrid mercredi prochain. Un match qui tient pourtant à cœur à l'ancien capitaine de la Roja, qui fait tout pour être prêt.

Le Bernabeu lui prépare une standing ovation s'il est dans le groupe

Du côté de Marca, on assure que l'espoir de voir Sergio Ramos dans le groupe de Paris existe bel et bien et que, du côté des Socios, on espère même voir l'Andalou à Bernabeu. Même s'il est parti par la petite porte à l'issue de son contrat, Sergio Ramos garde la cote aux yeux des fans qui n'ont pas oublié l'engagement de Ramos pendant 16 ans. S'il est présent avec le PSG, une standing ovation lui sera rendu en hommage.

Du côté du PSG, on ne peut pas franchement dire que Sergio Ramos (35 ans) marque l'histoire, lui qui n'est apparu que cinq fois depuis son arrivée et figure, selon Fabrizio Romano, dans la liste des joueurs que Leonardo souhaite exfiltrer de la Capitale l'été prochain.