FC Barcelone - Real Madrid : Tchouaméni dédouane un joueur du Barça pour sa blessure

Le verdict est tombé dimanche, après des examens médicaux : touché au deuxième métatarse d'un pied, Aurélien Tchouaméni manquera les deux prochains mois de compétition. Un coup dur pour le Real Madrid, relativement inattendu car le milieu de terrain a joué le Clasico de samedi dans son intégralité. Et ce alors que, de son propre aveu, il a été blessé en fin de première période.

Gavi peut le remercier...

Cette précision, Tchouaméni l'a apporté suite à la diffusion d'une séquence du mach par DAZN. Le diffuseur de Barça-Real assurait que le Français avait été blessé par Gavi après un gros tacle du Barcelonais. Le Merengue a écrit sur les réseaux sociaux que c'était faux et qu'il avait été touché plus tôt dans la partie, en fin de première mi-temps. Gavi peut le remercier car lui qui possède déjà une image assez houleuse en Espagne en raison de son jeu rugueux aurait pu avoir encore plus de problèmes s'il avait été avéré qu'il avait blessé Tchouaméni.

No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad https://t.co/80QK1668n8 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) October 30, 2023

