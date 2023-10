Real Madrid : trois offres sont tombées pour Ancelotti, il a tranché !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid et courtisé ardemment depuis plusieurs mois par la sélection brésilienne pour devenir le nouveau sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti a un avenir incertain.

Ancelotti veut prolonger au Real Madrid

Pour son futur, le coach italien privilégierait une prolongation à la Casa Blanca. Et pour cause, d'après le journaliste espagnol, Benjamín López, si les dirigeants merengue proposeraient une offre de renouvellement à l'ancien coach du Paris Saint-Germain, il l'accepterait. Toujours selon le journaliste espagnol, Carlo Ancelotti n'aurait pas qu'une offre du Brésil sur son bureau et aurait également une proposition de la sélectionne canadienne et de Manchester United. Reste désormais à savoir si le technicien de 64 ans recevra ou non l'offre du Real Madrid qu'il attend.

✅ "Si el MADRID le ofrece la RENOVACIÓN, ANCELOTTI aceptará".



💣 "Tiene tres OFERTAS: las selecciones de BRASIL y CANADÁ y del MANCHESTER UNITED".



🚨 EXCLUSIVA de @benjalh1971 en #ChiringuitoAncelotti. pic.twitter.com/pkDGKh7KLT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2023

