Real Madrid : un Ballon d’Or calme la hype Bellingham

Michael Owen ne s’emballe pas autour de Jude Bellingham. Le Ballon d’Or 2001 en attend davantage pour pouvoir le comparer aux grands du football anglais et mondial: “Jude est extraordinaire et il n’y a pas de plus grand admirateur que moi, mais nous ne pouvons pas encore dire qu’il est plus fort que ces joueurs (Lampard et Scholes). Il doit être performant pendant cinq, six ou sept ans pour être au même niveau qu’eux”.

Garder le niveau

Michael Owen explique l’importance de performer sur la durée pour être considéré comme un grand du football: “Jude Bellingham ne serait pas automatiquement meilleur que Gerrard, Lampard et Scholes s’il remporte la Liga, la Ligue des champions et l’Euro 2024 dès l’année prochaine. Ces joueurs l’ont fait pendant des années et des années, et ils n’ont jamais baissé de niveau. Ils ont gagné de nombreux titres et ont également remporté la Ligue des champions”. Bellingham doit être régulier et allier les bonnes performances pour être considéré comme les deux légendes anglaises citées par Michael Owen.

