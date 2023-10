Real Madrid : une autre bonne nouvelle est tombée pour Ancelotti avant le Clasico !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Cela demeure, à ce jour, une belle promesse. Qui, certes, a déjà montré l'étendue de son talent à l'entraînement, ainsi que sur les pelouses du championnat turc la saison passée lorsqu'il portait le maillot de Fenerbahçe. Mais en Liga, et surtout à Madrid, rien. Car Arda Güler, prodige annoncé de 18 ans, collectionne les pépins physiques depuis son transfert au sein du club espagnol.

Plus de douleur

Il a notamment été touché au genou, alors que les joueurs de Carlo Ancelotti enchaînaient les succès et s'installaient sur la plus haute marche du championnat espagnol. Mais ce ne pourrait être qu'un mauvais souvenir. Car selon le quotidien AS, Güler ne ressent plus aucune gêne et doit, dans les tous prochains jours, intégrer l'entraînement collectif. Ce qui, du coup, rend plausible son apparition dans le groupe pour le prochain Clasico face au FC Barcelone, prévu le 28 octobre prochain au Nou Camp.

Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti.

