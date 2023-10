Real Madrid : une légende merengue confirme le malaise Modric

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, à Braga, Luka Modric était titulaire dans les rangs du Real Madrid et il a livré une prestation habituelle pour lui, donc excellente. Qui a fait s'interroger la plupart des observateurs espagnols : pourquoi Carlo Ancelotti utilise-t-il son stratège au compte-gouttes en Liga ? Cette situation ne convient pas du tout au Croate, qui s'en serait ému auprès de son entraîneur et qui voit s'accumuler les rumeurs de départ en janvier.

"Il est un peu énervé"

Au micro de la Cadena SER, la légende Merengue Predrag Mijatovic, qui a inscrit l'unique but de la finale de la Champions League 98 contre la Juventus (1-0), a fait part de son incompréhension et confirmé qu'il y avait un malaise chez Modric, dont il est proche : « Tu le vois jouer et tu te poses la question : pourquoi il ne joue pas tout le temps, tant qu'il tient ? Pourquoi Luka Modric ne pourrait pas être titulaire tous les matches ? Il est un peu énervé ».

