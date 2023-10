Real Madrid : une nouvelle dérive raciste contre Vinicius éclate à Séville, le coupable a pris cher !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Une nouvelle polémique raciste a éclaté hier à Sanchez-Pizjuan et a encore ciblé Vinicius Junior. Un enfant a en effet adressé des insultes au crack brésilien du Real Madrid avant d’être exfiltré par le Séville FC. Mieux, le club andalou l’a expulsé et a même pris la décision de le bannir de son stade pendant une période de deux ans en plus d’une sanction économique. Vinicius Junior déplore ce nouvel incident mais félicite le Séville FC d’une telle décision.

« Ces personnes doivent être punies criminellement »

« Félicitations à Séville pour le positionnement rapide et la peine dans ce nouveau triste épisode pour le football espagnol, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. J’ai malheureusement eu accès aux images et cet acte raciste a été réalisé par un enfant. Qu’il est triste de ne pas l’avoir éduqué. J’investis beaucoup dans l’éducation au Brésil pour former les citoyens dans différentes attitudes. J’espère que les autorités espagnoles feront leur travail et changeront la législation une fois pour toutes. Ces personnes doivent être punies criminellement. Ce serait un premier pas pour préparer le Mondial 2030. Je suis ici pour aider. Je vais être répétitif mais c’est l’épisode n°19. Et je continue de compter... »

