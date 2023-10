Real Madrid : Vinicius fait déjà allégeance au nouveau roi des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Auteur de dix buts lors de ses dix premiers matchs avec le Real Madrid et d’un doublé ce samedi contre Osasuna (4-0), Jude Bellingham n’en finit plus de susciter les éloges en Espagne. Alors que le journaliste d’El Chiringuito Edu Aguirre a tout simplement assuré que l’Anglais était meilleur que Zinédine Zidane, du côté de Vinicius Jr on a choisi de faire allégeance au phénomène.

« Bellingham ? Le leader d’une époque dans la meilleure équipe du monde »

En zone mixte à l’issue de la victoire des Merengue face à Bernabeu, le Brésilien a tout simplement fait comprendre que Bellingham avait pris la place de Karim Benzema au poste de nouveau patron de la Maison Blanche :

« Bellingham est tout simplement né pour jouer au Real Madrid et pour être le leader d’une époque dans la meilleure équipe du monde. J’espère que nous jouerons ensemble pendant de nombreuses années encore. Nous sommes tous très heureux de l’avoir ici comme coéquipier ».

Puissant hommage.

