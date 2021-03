Résultats Champions League : le Real Madrid et Manchester City tranquilles (terminé)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ça n'a pas fait un pli ! Le Real Madrid et Manchester City s'étaient imposés à l'extérieur lors des 8es de finale aller de la Champions League. On ne s'attendait pas à beaucoup de difficultés pour qu'ils assurent leur qualification ce soir et c'est effectivement ce qui s'est produit. Les Anglais, qui avaient battu Mönchengladbach 2-0 à l'aller, ont remis le couvert ce soir, sur le terrain de la Puskas Arena. De Bruyne (12e) et Gündogan (18e) ont plié la rencontre en six minutes.

Le Real Madrid se méfiait un peu plus de l'Atalanta, réputée pour son jeu offensif. Du coup, Zidane avait aligné un 5-3-2 pour contenir la Dea. Sa tactique a fonctionné à plein et les Merengue ont remporté une victoire finalement tranquille (3-1), grâce à des buts de Benzema (34e), Ramos (60e s.p.) et Asensio (85e), Muriel (83e) ayant sauvé l'honneur des Italiens.