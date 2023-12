Résultats Liga : Girone accroché, le Real en profite pour revenir à sa hauteur !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En déplacement à Alaves, le Real Madrid pouvait se rapprocher du leader, Girone, accroché un peu plus tôt sur le terrain du Betis Séville (1-1) ce jeudi. Une victoire et les Madrilènes revenaient à hauteur des Catalans. Mais Alaves a donné du fil à retordre aux protégés de Carlo Ancelotti et il a fallu attendre le temps additionnel pour que les Merengue s'imposent (1-0). En première mi-temps, les Madrilènes ont peiné à se montrer dangereux malgré un Brahim plutôt inspiré et deux frappes de Valverde.

Nacho a vu rouge, Vazquez en sauveur !

Après cette entame ennuyeuse, le Real a dû évoluer à 10 contre 11 dès le début de la deuxième mi-temps suite à l'expulsion de son capitaine Nacho, pour une vilaine semelle. Tchouameni a dépanné en défense centrale, en remplaçant Modric. Le Real,sans jambes ni idées, n'a pas réussi à se montrer dangereux face à des adversaires qui sont très peu sortis, mais sur un ultime corner, Lucas Vazquez est venu délivrer son équipe. Le Real termine donc 2023 par une victoire. Mais attention, Rodrygo est sorti sur blessure à quelques secondes de la fin...

Podcast Men's Up Life