La date de l'offensive du Real Madrid pour Mbappé a fuité, le Barça s'attaque à quatre grandes signatures

La presse madrilène

Marca : "Les anti-Haaland"

On commence par la presse madrilène et Marca, qui annonce que le Real Madrid devrait bientôt passer à l'attaque pour Kylian Mbappé. Le 1er janvier prochain, les dirigeants merengue devraient officiellement ouvrir les négociations avec l'attaquant français à condition qu'il n'est pas prolongé avec le PSG d'ici là. Le quotidien espagnol s'attarde également sur le match importantissime des éliminatoires de l'Euro 2024 ce dimanche (20h45) entre la Norvège et l'Espagne

AS : "Haaland, l'ultime frontière"

De son côté, AS, qui parle aussi du Norvège - Espagne de ce dimanche, annonce que l'attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland, saurait que le Real Madrid le suit de près.

La presse catalane

Sport : "Je veux continuer au Barça pour toujours"

Du côté de la presse catalane, Sport a eu un entretien avec la nouvelle pépite du FC Barcelone, Fermín López, qui a confié qu'il voulait rester longtemps au Barça.

Mundo Deportivo : "La feuille de route de Deco"

Enfin, Mundo Deportivo croit savoir que le directeur sportif du Barça, Deco, souhaiterait renouveler les contrats de Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, dont les bails expirent tous en juin 2026.

