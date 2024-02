Le Real Madrid a déjà calmé les ardeurs des Mbappé mère et fils !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Selon un compte X proche du PSG, Kylian Mbappé aurait rencontré la direction parisienne en début de semaine pour lui faire part de son choix concernant son avenir. Sauf que ce choix n'a pas filtré. Mais la grande majorité des médias s'accorde à dire qu'il s'engagera avec le Real Madrid en fin de saison, ce que sa nervosité sur les terrains depuis plusieurs semaines semble démontrer.

Pas de folie financière pour lui

Du côté du Real Madrid, on attend sereinement. D'autant plus sereinement que, selon Marca, les dirigeants espagnols ont bien mis les choses au clair avec Kylian Mbappé et son agent de mère, Fayza Lamari. Pas question de se montrer aussi généreux que le PSG, prêt à tout pour garder sa star. Mbappé se verra offrir un très gros salaire, mais pas aussi gros qu'à Paris ou que s'il allait en Angleterre. A l'instar de Jude Bellingham l'été dernier, il devrait faire le choix du prestige ou de l'argent. Il y a une grille de salaires au Real, il aura le plus élevé mais n'en sortira pas. De même, il devra accepter de rétrocéder une partie de ses droits d'image. A cette seule condition, il pourra accomplir son rêve d'enfant et de fouler la pelouse du Bernabeu avec le maillot blanc sur les épaules.

