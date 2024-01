Le Real vise trois autres signatures que Mbappé, bonne nouvelle pour Cancelo au Barça ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La presse madrilène

AS : "Un champion et une illusion"

Dans son édition du jour, AS s'attarde sur le match de Coupe de Roi entre Arandina et le Real Madrid, qui a lieu ce samedi (21h30), et dévoile le plan des Merengue pour le prochain mercato estival : signer une superstar en attaque, c'est-à-dire Kylian Mbappé (PSG) et/ou Erling Haaland (Manchester City), signer Alphonso Davies (Bayern Munich) et signer Juanlu (FC Séville).

📰 Aquí está la #PortadAS del 6 de enero



🏆 Un campeón y una ilusión pic.twitter.com/b6Gi8OvFyd — Diario AS (@diarioas) January 5, 2024

Marca : "Aujourd'hui, ce sont les rois"

De son côté, Marca a décidé de mettre en lumière les joueurs d'Arandina, qui tenteront de créer l'exploit ce samedi face au Real Madrid.

La presse catalane

Sport : "Révulsif Vitor Roque"

Du côté de la presse catalane, Sport a choisi de faire sa Une sur Vitor Roque, dont la présentation au FC Barcelone a eu lieu ce vendredi, et annonce que João Cancelo, qui souffre d'une entorse au genou droit, pourrait faire son retour sur les terrains dès la finale de la Super Coupe d'Espagne, le 14 janvier prochain, si les Blaugrana se qualifient.

🗞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🌪️ Revulsivo Vitor Roque

🤕 Cancelo, baja casi segura para la Super Copa de España

🎾 Nadal cae y acaba con problemas físicos

🏀 Jan Vesely confirma la mejora azulgrana

🏆Real Madrid y Girona arrancan con la Copahttps://t.co/XsEunR3P0C — Diario SPORT (@sport) January 5, 2024

Mundo Deportivo : "C'est une bête"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui s'attarde, lui, surtout sur les déclarations de Xavi au sujet de Vitor Roque.

