Mercato : Alphonso Davies a reçu une offre supérieure à celle du Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, Alphonso Davies est annoncé tout proche du Real Madrid, un accord ayant déjà été trouvé entre le latéral gauche canadien et le club merengue en vue d'une arrivée l'été prochain.

Le Bayern Munich n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier

Mais le Bayern Munich n'aurait pas encore abandonné l'idée de prolonger le Ghanéen de naissance et lui aurait formulé, d'après le journaliste anglais de The Athletic, David Ornstein, une nouvelle offre de prolongation. Et cette proposition serait supérieure à celle faite par les dirigeants de la Casa Blanca. Reste désormais à savoir si cette offre fera changer d'avis ou non Alphonso Davies, qui serait pour le moment décidé à rejoindre le Real Madrid.

