OL Mercato : Ancelotti veut faire revenir Benzema au Real Madrid !

Karim Benzema n'est pas heureux en Arabie saoudite et il envisagerait de revenir en Europe. L'OL se serait renseigné, Manchester United aussi, avant de renoncer à cause des émoluments du Français. Et ce jeudi, Sport fait état d'un intérêt du Real Madrid.

Pérez aurait dit non

Le média croit savoir que Carlo Ancelloti a demandé à Florentino Pérez de faire revenir l'attaquant. Mais que l'Italien aurait reçu une fin de non recevoir de son président. Ancelotti aimerait vraiment pouvoir compter sur Benzema pour la deuxième partie de saison et il n'aurait pas perdu tout espoir. Il lui reste un peu moins d'une semaine pour convaincre son président.

